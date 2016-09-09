Gülen'in yeğeni tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de lüks bir araç içerisinde yakalanan FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen mercedes marka lüks bir otomobilin içinde gözaltına alındı.

YEĞEN GÜLEN DE YAKALANDI

Gülen'in Ümraniye'de lüks bir sitede arkadaşının üzerine kiralanan bir evde kaldığı öğrenildi. Evde yapılan aramada; 3 adet cep telefonu, çok sayıda dijital ve örgütsel döküman ve bir harddisk ile FETÖ'ye ait kitaplar ele geçirildi.

FETÖ/PDY KAPSAMINDA ÖĞRENCİLİKLE İLİŞKİSİ KESİLENLERİN LİSTESİ

Yamanlar Koleji mezunu olan Selman Gülen'in Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu olduğu öğrenildi. Bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Selman Gülen FETÖ üyeliğinden tutuklamaya sevk edildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi Necmettin Kafalı tarafından sorgulanan Selman Gülen 'cezaevine gönderildi.