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'e roket mermisi düştü

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 08:05 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 08:14
Kilis'e roket mermisi düştü
Kilis'e roket mermisi düştü

'e bir roket mermisi atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.