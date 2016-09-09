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Kilis'e roket mermisi düştü
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Kilis
'e roket mermisi düştü
Giriş Tarihi:
9.9.2016
08:05
Güncelleme Tarihi:
9.9.2016
08:14
Kilis'e roket mermisi düştü
Kilis
'e bir roket mermisi atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
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