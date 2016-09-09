Konya’daki elektrik kesintisi nedeniyle bazı vatandaşlar Valilik önünde toplandı

İl genelinde teknik bir arızadan dolayı elektriklerin yaklaşık yarım saat kesintiye uğraması üzerine bayrağını alan vatandaş Konya Valiliği önünde toplandı.

Konya'da elektriklerin kesilmesi nedeniyle bazı vatandaşlar darbe olabileceği ihtimali üzerine Valilik binasının önünde toplandı. Konya genelinde teknik bir arızadan dolayı elektriklerin yaklaşık yarım saat kesilmesi üzerine bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Darbe olabileceği ihtimali üzerine ellerine Türk bayraklarını alan yaklaşık 250 kişilik grup, Valilik binası önünde toplandı.

Halkın tedirgin olarak sokağa çıkması üzerine Konya Valisi Yakup Canbolat'tan da sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Vali Canbolat'ın, "TEİAŞ hatlarına yine teknik bir arıza oluştu. TEİAŞ ekipleri arızaya müdahale ediyor. Kısa zamanda elektrikler verilecektir. İyi akşamlar" açıklamasında bulunmasının ardından Valilik binası önünde toplanan grup dağıldı. 10 gün önce de il genelinde kesilen elektrik nedeniyle çok sayıda kişi sokaklara çıkmıştı.