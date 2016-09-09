"Kuzey Kore’nin nükleer denemesinden endişe duyuyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son deneme nedeniyle duydukları kaygıyı dile getirdi.
Kuzey Kore'nin beşinci nükleer denemeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini duyuran açıklamaya tepkiler geliyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Suriye meselesini görüşmek üzere Cenevre'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son deneme nedeniyle duydukları kaygıyı dile getirdi. Lavrov,, "Moskova, Kuzey Kore'nin nükleer denemesinden ciddi endişe duyuyor. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmalı" dedi.ÇİN İLE NÜKLEER İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI! KUZEY KORE'NİN NÜKLEER TESTİ DEPREME YOL AÇTI!