"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bilgi veren Yıldırım, Türkiye'nin başta DAEŞ, PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı

Başbakan Binali Yıldırım, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e, sınırın tüm terör örgütlerinden temizlenmesini amaçlayan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bilgi verdi. Görüşmede Yıldırım, Türkiye'nin başta DAEŞ, PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Yıldırım, Stoltenberg'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönlendirmesiyle vuku bulan menfur darbe girişimi karşısında ilk andan itibaren gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, sınırın tüm terör örgütlerinden temizlenmesini amaçlayan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bilgi veren Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin başta DAEŞ, PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Stoltenberg de menfur darbe girişiminin bir NATO müttefikine ve ittifakın dayandığı temel değerlere saldırı teşkil ettiğini söyledi.

Bu çerçevede haber alır almaz başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere makamlarla temasa geçtiğini dile getiren Stoltenberg, ittifakın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında bulunduğunu, ziyareti de bu amaçla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca NATO gündemini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.