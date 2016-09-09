Muş'ta Belediyeye Kayyum şoku

Muş'a bağlı Bulanık ilçesinde Belediye'ye PKK'ya destek ve lojistik sağlama gerekçesiyle kayyum atandı.

Terör destek verdikleri gerekçesiyle Kayyum atanan Belediyelere bir yenisi daha eklendi. Dün gerçekleşen 2 Kayyum uygulamasının ardından bugün de Muş'un Bulanık Belediyesi'ne kayyum atandı. Muş'a bağlı küçük bir ilçe olan Bulanık'ta belediye başkanlığı görevinde DBP'li Figen Yaşar ve Rahmi Çelik bulunuyordu. Diyarbakır'ın Sur ve Lice ilçesine de dün kayyum atandığı ileri sürülmüş ancak bu daha sonra Diyarbakır Valisi tarafından yalanlanmıştı.

Bulanık, kısa süre öncesine kadar esnafa kepenklerin PKK zoruyla kapattırıldığı, hayatın terör örgütü tarafından yerli halka zindan edildiği olaylarla anılıyordu.