NATO Genel Sekreteri: Türkiye meşru savunma yapıyor

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında atılan adımlara ilişkin değerlendirmede bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var. NATO ve müttefikleri koalisyon güçlerini destekliyor. DAEŞ'e karşı mücadelede desteği sürdüreceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüştükten sonra NTV'nin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin DAEŞ'le mücadele çabalarını desteklediklerini belirten NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin toprak ve sınır güvenliğini korumak için attığı adımların uluslararası hukuktan doğan hakkı olduğunu belirtti.

EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKİMİZ VE MEŞRU OLANI YAPIYOR

Türkiye NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri. Özellikle Doğu bölgelerinde bu müttefikliğin önemi ciddi anlamda devam ettirdi. Türkiye'nin NATO ile birlikteliğini de taktirle karşılıyoruz. Türkiye bu noktada farklı NATO operasyonalarına katkıda bulunmaya devam etmiş, tüm gereklilikleri yerine getirmiştir. Darbe teşebbüsünden sonraki zorlu dönemde Türkiye tüm üstüne düşen görevleri yerine getirmiştir. DAEŞ ile olan mücadeleyi de takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA TAM DESTEK HALİNDEYİZ

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görüşlerini dile getiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Dışişleri Bakanı ile darbe girişiminin ilk saatlerinde görüşmüştük Türk demokrasisine yönelik bu saldırıyı kınadığımızı, NATO ve Türkiye dayanışmasının altını çizmiştik. Türk halkının darbe girişimi karşısında durmasını sokaklara dökülmelerini ve savunmalarını etkilenerek karşıladım. NATO'nun Türkiye'ye bu zorlu zamanlarda tam anlamıyla desteği mevcuttur" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE - RUSYA İLİŞKİLERİ MEMNUN EDİCİ

Ayrıca Stoltenberg Türkiye ve Rusya arasında oluşan barış ortamı ve ilişkilerin normalleşmesini memnuniyet veriri olarak değerlendirdiğini belirtti