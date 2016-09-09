NATO'ya yeni ülke!

Bakanlar Kurulu, Karadağ'ın Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı'na (NATO) katılımını içeren protokolü onayladı.

Karadağ'ın Kuzey Atlantik Antlaşması'na Katılımına İlişkin Protokol onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Brüksel'de 19 Mayıs'ta imzalanan Karadağ'ın Kuzey Atlantik Anlaşması'na Katılımına İlişkin Protokol'ün yürürlüğe girmesiyle, NATO Genel Sekreteri tüm taraflar adına, NATO'ya katılımı için Karadağ Hükümetine davette bulunacak.

ABD'YE BİLDİRDİĞİ AN...

Anlaşma uyarınca, Karadağ, katılım belgesini ABD hükümetine tevdi ettiği tarihte taraf ülke olacak. Protokol, anlaşmaya taraf her bir ülkenin protokolü kabul ettiğini ABD hükümetine bildirdiğinde yürürlüğe girecek. ABD hükümeti anlaşmanın tüm taraflarına bu yöndeki her bir bildirimi aldığı tarih ve protokolün yürürlüğe giriş tarihi hakkında bilgi verecek.