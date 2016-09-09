Okullar FETÖ’den sonra PKK’dan da temizleniyor

15 Temmuz’un ardından kamuda FETÖ temizliği yapan hükümet, PKK terör örgütü için de düğmeye bastı. Milli Eğitim, çocukları dağa gönderen, çukurlara yönlendiren, PKK bağlantılı 11 bin 285 öğretmeni açığa aldı

Hükümet, terör örgütü PKK ile mücadelede yeni bir dönem başlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelen PKK'lı memurlar konusunda kesin karar verildi. Tüm bakanlıklar, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da PKK ile işbirliği yapan memurlarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatacak. Hükümetin aldığı kararda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sunduğu raporunun etkili olduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Bakanlar Kurulu'nda, PKK'lı öğretmenlerin okul çağındaki çocukları çukurlara yönlendirdiği, öğrencileri ayaklanmaya çağırdıkları yönündeki raporu sundu. Yılmaz, 14 bine yakın öğretmen hakkında PKK ile doğrudan bağlantısı olduğu yönünde inceleme yaptıklarını ve soruşturmalarının sürdüğünü açıkladı. Raporda öğretmenlerin sınıfta "Şimdi ders zamanı değil 'serhildan' (ayaklanma) zamanı" diyerek öğrencilere örgüt propagandası yapıldığı belirtildi. Bölgedeki öğretmenlerden bazılarının özellikle sosyal medyada PKK'yı öven paylaşımları, bireysel olarak ders bırakma eyleminde bulunmaları ve öğrencilere sınıfta PKK propagandası yapmaları önemli tespitler olarak yer aldı. MEB raporlarında özellikle liseye yeni başlayan öğrencilerin kısa sürede okulu bırakıp dağa çıkmasında okul propagandalarının etkisine dikkat çekildi.



İSİMLER İLLERE GÖNDER İLDİ

Bakanlar Kurulu'nda PKK'lı öğretmen, doktor ya da devleti temsil eden herhangi bir memurun görev yapamayacağı kararı alınarak tüm bakanlıklara "PKK'yı temizleyin" talimatı verildi. Bakanlık müfettişleri ile MİT ve Emniyet İstihbarat birimlerinin çalışması sonucu son hali verilen listede yer alan 11 bin 285 bin öğretmen öncelikle açığa alındı. Bu öğretmenlerin tamamının ihraç edileceğine kesin gözüyle bakılıyor. İhraçların yapılması için Kanun Hükmünde Kararname'ye gerek olmadığı ifade edilirken, açığa alınan 11 bin 285 öğretmenin ismini il milli eğitim müdürlüklerine göndererek işlem yapmalarını istedi. Listede tartışmalara konu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın öğretmen eşi Başak Demirtaş'ın isminin yer almadığı öğrenildi.