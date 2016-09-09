Rusya: Türk Akımı inşaatı her an başlayabilir

Rus Enerji Güvenliği Fon Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, proje kapsamında Türkiye tarafında ilk hattın inşaatına kısa süre içerisinde başlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirvenin ardından, "Türk Akımı" doğalgaz boru hattı projesinde de somut adımlar atılmaya başladı. Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, proje kapsamında Türkiye tarafı için düşünülen ilk hattın anlaşmasının kısa sürede tamamlanarak, inşaatın başlayabileceğini söyledi.

Rus gaz şirketi Gazprom "Türk Akımı" için Ankara'dan ilk izinleri alırken, projede hızla ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Spuniknews, bu konudaki haberinde Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak'ın da projenin ilk hattının inşaatının 2019'un ikinci yarısında başlayabileceğini ifade ettiğine dikkat çekiyor.

Bu arada, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, proje kapsamında Türkiye tarafı için düşünülen ilk hattın anlaşmasının kısa sürede tamamlanarak, inşaatın başlayabileceğini söyledi.

Grivaç, Türkiye'deki doğalgaz tüketimine yönelik altyapı ve depolama tesislerinin geliştirilmesi konusunda iş birliğinin de derinleşebileceğine işaret etti.

"SÖZLEŞMELERDE SÜRE UZATIMI GEREKEBİLİR"

Gazprom ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında bazı sözleşmelerin 2020'den sonraki dönemde sonlanacağını belirten Grivaç, "Uzun dönem altyapı yatırımları doğrultusunda sözleşmelerde süre uzatımı gerekebilir. Avrupa'ya doğalgaz taşıması hedeflenen ikinci hattın inşasında Avrupa'dan bazı garantilerin temin edilmesi şart" dedi.