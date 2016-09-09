Sanal kumara 39 tutuklama! 2.5 milyon kişiye ceza

İstanbul polisi 1 Eylül’de, yasa dışı bahis organizasyonu soruşturmasında 57 kişiyi göz altına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 47 şüpheliden 39'u tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan, son 5 yılda internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynadığı belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 milyon 500 bin kişiye ise 100'er lira para cezası kesilecek.

Hürriyet'in haberine göre yıllık hasılatı 10 milyar dolar olan bahis organizasyonu, Türkiye'nin yanı sıra Kıbrıs, Japonya, İngiltere, Çin ve Hindistan'ı kapsıyor. Londra merkezli organizasyonun liderliğini Veysel Şahin'in yaptığı öne sürüldü. Operasyon kapsamında, Kıbrıs ve Türkiye'de şubeleri bulunan bir oteller zincirin sahiplerinden Doruk Kaya da gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında 4 emniyet müdürü de bulunuyor.

2.5 MİLYON KİŞİYE CEZA

Şüphelilerin 780 milyon dolara yakın mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konuldu. Bahis organizasyonun Türkiye ve Kıbrıs yapılanmasının günlük hasılatının yaklaşık 28 milyon dolar, yıllık hasılatının ise 10 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Tedbir kararıyla , Lamborghini, Porsche ve Mercedes gibi çok sayıda lüks araca da el konuldu.

Son 5 yılda internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynadığı belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 milyon 500 bin kişiye ise 100'er lira para cezası kesilecek.

PARALAR BAŞKA HESABA

Futboldan pokere yasadışı kumar oynatan siteleri belirleyen polis, kumar oynamak için yatırılan paraların başka hesaplara aktarıldığını, oyunlara müdahale edilerek kasanın kazandırıldığını tespit etti.