Sedat Şahin'in villasına saldıran 11 kişi tutuklandı!

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasını kurşunlama eylemine karıştıkları iddia edilen ve bu suçlama kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Sedat Şahin'in kayınvalidesi Gülçin Erkerman'ın kolundan yaralanmasıyla sonuçlanan Beykoz'daki villasına yönelik silahlı saldırı olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişinin sorgu işlemi tamamlandı. 11 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasına, geçtiğimiz mayıs ayında silahlı saldırı düzenlendi. Sedat Şahin, ateş açıldığında ailesiyle birlikte villasının balkonunda, kahvaltı yapmış çay içiyordu. Açılan ateşte, masada bulunan kayınvalidesi Gülçin Erkerman kolundan yaralandı. Sedat Şahin, saldırıyı yara almadan atlattı.

Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri villaya gitti. Villada bulunanların olayla ilgili ifadeleri alındı. Villada Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, saldırının nereden geldiğini belirlemek için mermilerin atış seyriyle ilgili lazer ışını incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, saldırının villaya yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alandan uzun namlulu silahla yapıldığı belirlendi.

Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli sabah saatlerine adliyeye sevk edildi. 'Sarallar' adlı gruba üye oldukları iddia edilen şüphelilerin Sedat Şahin'e yönelik lav silahlı saldırı hazırlığında oldukları öne sürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından başlattığı araştırmada, iddiaya göre; saldırıyı Saral Grubu'na bağlı kişilerce gerçekleştiği yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, saldıraya karışanlar belirlendi. Dün sabah saldırganların adreslerine baskın düzenlendi. Tetikçinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Saldırının dürbünlü uzun namlulu silahla gerçekleştirdiği belirlendi. Saral grubu üyesi oldukları iddia edilen ve Sedat Şahin'e yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptıkları belirtilen 11 kişiden 1 adet Lav, 2 kaleşnikof, 382 mermi, 2 el bombası, 3 Glock 4 tabanca, 146 mermi, 3 pompalı tüfek, 70 fişek, 5 adet 30'luk şarjör ele geçti. Çete üyelerinin yeni bir saldırı hazırlığında yakalandıkları ve keşif çalışması içinde oldukları belirtildi. 11 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler hakimlikçe sorgulandı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.