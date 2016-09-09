Suriye'den acı haber geldi!

Genelkurmay Başkanlığı: "Muhalifler ile DEAŞ Terör Örgütü arasında Tell El Hava bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir tankın isabet alması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" - "Koalisyon güçleri tarafından, Kafer Ghan (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik bir hava harekatı icra edilerek, bir DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir havan ve bir bina imha edilmiştir" - "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından tespit edilen 4 DEAŞ Terör Örgütü hedefine yapılan hava harekatı ile DEAŞ unsurlarının karargah olarak kullandığı 4 bina imha edilmiştir"

Genelkurmay Başkanlığından, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Muhalifler ile DEAŞ Terör Örgütü arasında Tell El Hava bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir tankın isabet alması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." bilgisi verildi.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini arttırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla, 24 Ağustos 2016'da başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı"nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü hatırlatıldı.

Suriye sınır hattında gerekli emniyet tedbirleri alınarak saat 11.00'den itibaren iki koldan ilerlendiği ve Tall Ali'de kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Muhalifler ile DEAŞ Terör Örgütü arasında Tell El Hava bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir tankın isabet alması sonucu (saat 12.20), 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralımız, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Kilis güneybatısındaki boş bir araziye, DEAŞ Terör Örgütü kontrolündeki Kafer Ghan (Zeytinlik) bölgesinden atıldığı değerlendirilen bir adet cinsi tespit edilemeyen mermi düşmüş, herhangi bir zayiat meydana gelmemiş, merminin atıldığı değerlendirilen mevkide tespit edilen DEAŞ hedefine Fırtına obüsleri ile misliyle karşılık verilmiştir.

Ateş destek vasıtaları tarafından harekat sahasında bulunan 15 DEAŞ terör örgütü hedefine Fırtına obüsleriyle toplam 41 atım yapılmıştır."

4 bina imha edildi

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, 09.34-09.44 saatleri arasında Tall Ali, Tell El Hava ve Vukuf meskun mahalli güneyinde tespit edilen dört DEAŞ Terör Örgütü hedefine yapılan hava harekatı ile DEAŞ unsurlarının karargah olarak kullandığı dört bina imha edilmiştir." bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koalisyon güçleri tarafından, Kafer Ghan (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik bir hava harekatı icra edilerek, bir DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir havan ve bir bina imha edilmiştir.

Suriye sınır hattında bir adet Bayraktar İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay'a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."