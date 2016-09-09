TEM Müdür Yardımcısı'nın itirafları şok etti!

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmasında önemli görev üstlenen Ankara TEM Şube Müdür Yardımcısı Bayram Çiftçi tutuklandı. Örgütten ayrılıp sonra yeniden girdiğini belirten Çiftçi, ifadesinde FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti'nde Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bayram Çiftçi FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Çiftçi FETÖ üyesi olduğunu doğruladığı ifadesinde 15 Temmuz gecesi telefonuna "TSK yönetime müdahale ediyor, askerle birlikte olun" şeklinde mesaj geldiğini söyledi. Çiftçi ayrıca FETÖ soruşturmalarıyla ilgili de örgüte bilgi sızdırdığını itiraf etti. İşte şok ifadeler:

90'LARDA KAMPA ALDILAR

Polis Kolejinde iken bir arkadaşımın daveti üzerine farklı semtlerdeki cemaat evlerine gidip gelmeye başladım. Evlerde Fetullah Gülen'in kitaplarını okuturlar, kasetlerini dinletirlerdi. 1990'lı yıllarda abiler bizi Ege bölgesinde bir kampa götürdüler. Bu kampta evlerde olduğu gibi etkinlikler düzenlenmişti. Burada risale okumada birinci olmuştum ve o dönemin Emniyet imamı olan Kemalettin Özdemir'in kendisinin imzalı kitabını hediye etmişlerdi.

O İSİM ARACILIĞIYLA YENİDEN PARALEL YAPIYA GİRDİM

2010 yılına kadar FETÖ ile ilişkimi kestim. Bu günden sonra çok kötü yerlerde görevler yaptım. Sonra Ankara'ya tayinim çıktı. O dönem tüm devlet kurumlarında olduğu gibi emniyette de hakim güç olan paralel yapıya gittim. Polis akademisinde akademisyen olan Oğuzhan Ömer Demir'in kabulüyle tekrar bu yapıyla görüşmeye başladım.

KRİPTO YAZIŞMA PROGRAMI BYLOCK'U KURMAM EMREDİLDİ

Oğuzhan Ömer Demir gurubun imamı idi. Daha sonra kod adını Fuat olarak bildiğim sivil bir imam ile tanıştırdılar. Fuat daha önce hiç duymadığım birim toplantısına çağırılacağımı söyledi. Basında da çıkan Bylock adlı mesajlaşma sistemini Google play storeden indirmemizi, kendi aramızda buradan irtibat kuracağımızı söyledi. Kurulumunu tarif etti. Ben de bu programı eşime ait olan telefona indirdim.

DEVLET BANA GÜVENİYORDU

Birim sorumlusu Savaş kod adlı şahsın Kızılay'daki iş yerinde toplandık. İrtibatı Bylock aracılığı ile sağlardık. 15 Ocak 2015 tarihinde Pertek'e tayinim çıktı. Tayinim bana ve aileme şok olmuştu. Burada terörle mücadele konusunda çalışmalar yaptık. Burada özel seçilen ekibin içinde olduğumdan dolayı yapıyla bağlantım kopmuştu. Devlet tarafından güvenilir olarak değerlendiriliyordum.

BYLOCK DEŞİFRE OLUNCA EAGLE

3 Eylül'de TEM Şube Müdürlüğüne atandım. Kullandığım Bylock programıyla Savaş benimle irtibata geçti ve görüşmelere başladık. Savaş, bir süre sonra Bylock'un deşifre olduğunu söyleyerek Eagle adlı programı yükledik.

BURADAN FETÖ'YE BİLGİ SIZDIRDIM

2016 yılı Ocak ya da Şubat ayı itibariyle sadece dini açıdan Ercan kod adlı şahısla, görevle ilgili de Sadık kod adlı şahısla görüşmeye başladık. Sadık bende TEM Şube Müdürlüğü ile ilgili ne olup bittiğini rapor etmemi istedi. Kendisi telefonuma Whatsapp amblemli ve içerikli kripto Whatsapp diyebileceğim bir program yüklemişti. Aynı zamanda bu programları geri getirmeyecek şekilde silecek olan C Cleaner adlı program kurmuştu.

"BU FLAŞ'I TAK BİLGİLERİ ÇEK"

2015 yılında Savaş bana bir tane flash disk verdik. Bunu D bürodaki bilgisayarlara kurmamı söyledi. Teknik olarak bunun yüklenilemeyeceğini söyleyince vazgeçti. 2016 yılı içerisinde Sadık, Bylock'tan Çankaya'daki adresini gönderdi. Belirtilen adrese gittim. Kapıyı Sadık açtı. Sadık içeride bana Savaş gibi bir flash disk verdi ve o da bu flash diski bilgisayara takmamı, üç dakika takılı kaldığında tüm bilgilerin onların eline geçeceğini söyledi. Fakat bu flash diski hiçbir bilgisayara takmadım ve onlara geri teslim etmedim.

VE 15 TEMMUZ GECESİ

15 Temmuz günü eşimle birlikte teyzemlere misafirlikteydik. Şubede görevli komiser Tamer arayarak Genel Kurmayda bir hareketlilik olduğunu söyledi. Ailemi ve araç şoförümle birlikte aldım ve eve bıraktım. Genelkurmay'a doğru hareket ettik. Uçaklar bu sırada alçak uçuş yapıyordu. Darbe olduğunu anladım. Bu arada telefonuma Sadık'tan TSK yönetime müdahale ediyor, askerle birlikte olun mesajı geldi. Bu an benim için son noktaydı. Hiçbir şekilde paralel yapının talimatlarına uymama kararı aldım. Vatanım için gerekirse şehit olmayı göze aldım.

PROGRAMI SİLDİM

Darbe günü gece saatlerinde Sadık bana Eagle tabanlı Whatsapp'tan mesaj göndermiş ve bu darbenin onlarla bir alakası olmadığını yazmıştı. Bende ona küfür ederek programı sildim. O dakikadan sonra bunlar gibi pislikleri temizlemek benim boynumun borcuydu. Deşifre olup ömür boyu cezaevinde yatacak olsam da bunlarla mücadeleme devam edecektim.

OPERASYON BİLGİSİ VERDİM

Sadık her yapılan operasyonlarda bana görevli olduğum şubede bir hareketlilik olup olmadığını sorardı. 2010 KPSS soruşturmasını sormuştu. Ben bu operasyonun bizim şubenin yapmadığını KOM Dairenin yaptığını, içeriğinde hiçbir bilgim olmadığını söyledim. Benim orada görevli olduğum sırada İstihbarat Dairedeki casus yazılım operasyonu ve paralel yapıya müzahir okulların operasyonu yapılmıştı. Casus yazılımla ilgili ona bir bilgi vermedim. Okullar ile ilgili de okul adres ve isimlerini bilmediğimden sadece sabah operasyon var demiştim. Bunların yanı sıra CMK 135 tedbiri bitmiş Dilaver Azim'in dosyasını söylemiştim. Fiziki takipte çalışan araçların plakalarını istemişti.

KOZMİK ODAYI SORDU

Ben de sade bir tane aracın plakasını vermiştim. Kozmik Oda dosyasını ısrarla sordu. Dosyadan hiç bilgim olmadığını, başka bir şubece yapılmış olabileceğini söyledim. Bana son zamanlarda Sonay isimli biri ile ilgili bilgi gelirse mutlaka kendisine iletmemi istemişti. Bu konu üzerinde çok duruyordu. Gazi Üniversitesine yönelik soruşturmayı da sormuştu. Buna da dosyanın hazır olduğunu ve savcıların yaptırmadığını, belki dosyayı Organize Şubeye devir edebileceğimizi söyledim. Sadık beni bilgi almak için çok sıkıştırıyordu ve benden bu konuda hoşnut değildi. Basına düşen bilgileri veriyordum. Sadık ayrıca kişi olarak emniyet çalışanları hakkında bilgi isterdi.

VERDİĞİM İSİMLER TWİTTER'DAN YAYINLANDI

İsim isim emniyet müdürlerini sorardı. Ben de Merasim sokaktaki patlamadan sonra söylediklerim Sarayın Uşakları adıyla açılmış paralel yapıya müzahir twitter hesabında yayınlanmıştı. Hatta beni deşifre etmemek adına benimle ilgili de aynı hesaptan tweet atmışlardı. Bunun konusu da '10 Ekim patlamasını TEM Şubede görevli H. Ö. G'ye yıktım diye heveslenme, sıra sana da gelecek' şeklinde idi. Benden TEM Şube Müdürü gibi 17-25 Aralık sürecinden sonra gelen tüm emniyet müdürleri ile ilgili bilgi isterdi. TEM müdürünü o şubeden nasıl aldırabiliriz derdi ve bununla ilgili bilgi isterdi. 17 -25 Aralık sürecinden sonra bu yapının yolsuzluk soruşturması sürecinde yaptıkları algı faaliyetleri sonrası ve aldığım tehditlerden dolayı yapıya dahil olmak zorunda kaldım.

O GECE DARBEYE KARŞI SAVAŞTIM

15 Temmuz sonrası bu malum yapıyla ilgili tüm tehditlere rağmen hiçbir tereddüttüm kalmadan canım pahasına, meslekten atılsam da ömür boyu hapis yesem de mücadele ettim. Darbe gecesi hayatım pahasına savaştım ve yararlanmama rağmen hastaneye gitmeyerek mücadeleme devam ettim. TEM'deki görevim sırasında somut olarak örgütün işine yarayacak bilgi belgeleri kesinlikle temin etmedim, bilgi vermedim. Basına düşmüş bilgileri verdim sadece. "