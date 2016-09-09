Teröristbaşı Gülen: CHP parti yönetimi ile sık görüşürdük

Sabah yazarı Mahmut Övür’ün dünkü yazısında vurgu yaptığı “Pensilvanya’ya giden CHP’li 4 vekil” partiyi karıştırdı. Milletvekilleri bu yazıya tepki gösterirken bugün teröristbaşı Gülen’nin bir videosu daha ortaya çıktı. Gazetecilere bir açıklama yapan Gülen, CHP’li meclis başkanı Hikmet Çetin’in yurtdışındaki bütün sorunlarına çözüm bulduğunu, söylüyor ve “CHP lideri ve parti yöneticileriyle sık sık görüşürüz, ilişkilerimiz çok iyidir” diyor.

Darbenin siyasi ayağı ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Sabah yazarı Mahmut Övür'ün dünkü yazısında vurgu yaptığı "Pensilvanya'ya giden CHP'li 4 vekil" partiyi karıştırdı. Milletvekilleri bu yazıya tepki gösterirken bugün Teröristbaşı'nın bir videosu ortaya çıktı. Gazetecilere bir açıklama yapan Gülen, CHP'li meclis başkanı Hikmet Çetin'in yurtdışındaki bütün sorunlarına çözüm bulduğunun altını çizen teröristbaşı Gülen, "CHP lideri ve yöneticileri ile sık sık görüşürüz, ilişkilerimiz çok iyidir" diyor.

Teröristbaşı CHP bağlantısını böyle itiraf etti

CHP İÇİNDEKİ FETÖ'CÜLERE DİKKAT

CHP içindeki FETÖ tetikçileri ilk kez 17/25 Aralık darbesi ile ortaya çıkmıştı. Bir dönem FETÖ'nün en büyük düşmanı olan gazeteci Eren Erdem, darbeden sonra en fanatik Fetullahçı olmuştu. Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Eren Erdem, FETÖ'nün kuruluşu Tuskon'dan gelen belgeleri yayınladığı gazetenin sahibi Turan Ababey tarafından itiraf edilmişti. Devletin FETÖ ile mücadelesinde ise CHP'li vekiller Barış yarkadaş, Mahmut Tanal ve Eren Erdem sürekli olarak Fetullahçı çetenin yanında yeralmıştı.

HAYATİ KÜÇÜK: CHP'YE HİKMET ÇETİN İLE SIZDILAR

Bir dönem Gülen ile birlikte hareket eden Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada FETÖ-CHP ilişkisini şu şekilde ortaya kokuyor:

"CHP ile FETÖ arasındaki ilişki Gülen'in açılım döneminde başladı. Özellikle Refah Partisi ile olan çatışma döneminde tamamen sola yönelik bir eğilim vardı. CHP denilince akıllara Hikmet Çetin bey gelir. FETÖ ile özel hatta gizli sayabileceğimiz görüşmeler yapmıştır. Yurtdışında CHP'nin referansı çok önemliydi. Sol eğilimli bir partinin çok önemli bir etkisi oluyordu referans olarak.

DENİZ BAYKAL ELDE EDİLEMEYİNCE KASETLE DÜŞÜRÜLDÜ

Deniz Baykal yıllarca elde edilemedi. Kaset olayında bir türlü bu tuzağa inanamadı o ayrı. Deniz bey FETÖ'ye teslim olmadığı için bitirildi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu yüzden getirildi. Kemal Bey'e çok iyi bakmak lazım. Her yerde ihtilal yapan FETÖ CHP'de ihtilal yaptı. Bu süreçlerin hepsi operasyonel hareketlerdir. Bunun organizatörü Fetullah Gülen'dir. FETÖ milletvekilleriyle uğraşmaz. Partilerin üst organlarıyla iş bitirir. İşadamları ve CHP'nin Alevi unsurlarıyla CHP'yi yönetmeye çalışır. 4 milletvekiline takılmamak lazım.

KILIÇDAROĞLU'NUN SON ABD GEZİSİNE DİKKAT!

FETÖ CHP'nin içini tamamen milli unsur olarak boşaltmıştır. FETÖ'nün etkin bir adamının yurtdışı seyahatlerinde CHP'li vekillerle görüştüğünü biliyorum. Kılıçdaroğlu'nun son ABD gezisinde görüştüğü isimleri iyi bakmak lazım. Hatta Demirtaş'ın son gezisini de değerlendirmek lazım. "

Kaynak: Sabah.com.tr