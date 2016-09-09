Tünel kazıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, üsse 50 metre mesafedeki bir evde kazı çalışması yapıldığını tespit etti. Evde gözaltına alınan şahıs, define aradığını ileri sürdü

Diyarbakır'da PKK'lı Teröristler 8'inci Ana Jet Üssü'ne 'tünelle' girmeye çalıştı. Bölgede Tünel kazıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis ekipleri üsse yalnızca 50 metre mesafedeki bir evde kazı çalışması yapıldığını tespit etti. Evde gözaltına alınan şahıs define aradığını ileri sürdü. İşte ayrıntılar.

TERÖRİSTLER ASKERİ ÜSSE GİRMEK İÇİN TÜNEL KAZDILAR!

ÜSSÜ HAVAYA UÇURACAKLARDI!

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde 8'inci Ana Jet Üssü'ne saldırı düzenlemek amacıyla tünel kazıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, üsse 50 metre mesafedeki bir evde kazı çalışması yapıldığını tespit etti. Operasyonda, kazı çalışması yaparken gözaltına alınan şahıs, define aradığını ileri sürdü. Ancak ihbarda üssü havaya uçurmak üzere tünel kazıldığı belirtilmişti ve kazı alanının yapısı ihbarı destekliyordu.

EVİN ALTINI KAZMIŞLAR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'ne saldırı düzenlemek amacıyla tünel kazıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, dün üsse yaklaşık 50 metre mesafedeki Yunus Emre Mahallesi 984'üncü Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evde kazı çalışması yapıldığı tespit edilirken, evde bulunan ve çalışma yaptığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Şahsın, ifadesi alınmak üzere götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'nde, define bulmak için kazı yaptığını ileri sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

UZUN SÜREDİR PKK'NIN HEDEFİNDE

Bu arada teröristler, 28 Ağustos'ta 8'inci Ana Jet Üssü'ne ait savaş uçaklarının da kalktığı Diyarbakır Havalimanı'na roketatarlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 4 roket mermisi atılırken, mermilerden 2'si patlamamış, 2'si de boş alanlara düşmüştü. Saldırının savaş uçaklarının kalkması için piste ve F16 hangarlarına yönelik olduğu ileri sürülmüş ancak valilik havalimanının VIP bölümündeki polis noktasının hedef alındığını açıklamıştı.