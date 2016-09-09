Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) üyeleri arasında 1 dolarlık banknotların şifre olarak kullanılmasının ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar ellerinde bulunan 1 dolarları bozdururken, 1 dolar almaktan da kaçınıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yakalanan FETÖ üyelerinin üzerinden 1 dolar çıkması ve bu dolarların üyeler arasında bir şifre olarak kullanıldığının belirlenmesi, 1 dolar sahiplerini endişelendirdi. Ellerinde 1 dolar bulunan vatandaşlar parasını bozdururken, dolar alırken de 1 dolarlık banknot almaktan kaçınıyor.



Yozgat'ta döviz bürosu görevlisi Soner Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vatandaşların ellerindeki 1 dolarları bozdurmaya başladığını belirterek, "Vatandaş FETÖ olaylarından sonra korkusundan elindeki 1 dolarları getirip bozduruyor. Günlük 100-150 adet 1'lik dolar geliyor. Sorduğumuzda 'korkuyoruz, başımız belaya girer' diyorlar. Genelde bozduruyorlar alan yok. 15 Temmuz'dan sonra bozdurulmaya başlandı" dedi.