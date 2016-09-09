Yasadışı kumara ’Handikap’ operasyonu: 57 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen Handikap operasyonunda İngiltere ve Kıbrıs üzerinden yasa dışı kumar ve bahis oynatan uluslararası şebeke çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İngiltere ve Kıbrıs üzerinden yasa dışı kumar ve bahis oynatan uluslararası bir şebekeyi tespit ederek çalışma başlattı. Çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, yaklaşık 9 ay süren takibin ardından şebekenin İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Bitlis ve Elazığ'da yapılandığını belirledi. Ayrıca şebekenin bahis oyunlarından toplanan paraları bankalarda dolara çevirerek Kıbrıs ve İngiltere'de bulunan paravan şirketlerine havale ettikleri belirlendi.

2 MİLYON DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan belirlemelerin ardından harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül Perşembe günü 8 ilde 82 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 milyon dolar, 40 bilgisayar, 188 farklı kişi adına ATM kartları, 3 ruhsatsız tabanca ve sanal kumar malzemeleri ele geçirilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

ŞEBEKENİN 780 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 57 şüphelinin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarındaki paraların toplam 780 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

57 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.