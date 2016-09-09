ARKADAŞINA GÖNDER YÖK'ten öğrencilere üniversite kayıt müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

YÖK'ten öğrencilere üniversite kayıt müjdesi

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 14:58 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 15:05
YÖK'ten öğrencilere üniversite kayıt müjdesi
YÖK'ten öğrencilere üniversite kayıt müjdesi

YÖK 2016 itibarıyla ÖSYS e-kayıt işlemlerinde e-devlet sistemine girip kaydını tamamlamayanlar ile üniversitelerin ön kayıt ekranlarından bilgilerini girerek kayıt olan öğrencilerin resmi üniversite kayıt işlemlerinin tanınacağını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu ilk kez&nbsp;2016 ÖSYS e-kayıt işlemlerinde e-devlet kapısına girip kaydını tamamlamayanlar ile üniversitelerin ön kayıt ekranlarından bilgilerini girerek kayıt olan öğrencilerin işlemlerinin kabul edildiği duyuruldu. Bu ilk olması açısından eğitim sisteminde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

E - DEVLET KAPISI TANINACAK

YÖK'ün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Eylül'de Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2016 ÖSYS e-kayıt işlemlerinde e-devlet sitesi .gov.tr'ye girip kaydını tamamlamayanlar ile üniversitelerin ön kayıt ekranlarından bilgilerini girerek kayıt olan öğrencilere ilişkin işlemlerin görüşüldüğü belirtildi.

E-kayıt işlemlerinde e-devlet kapısına girip kaydını tamamlamayanlar ile üniversitelerin ön kayıt ekranlarından bilgilerini girerek kayıt olan öğrencilerin kayıt işlemlerinin &quot;kayıt yapılmış&quot; olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerektiği kaydedildi.