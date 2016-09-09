YÖK'ten öğrencilere üniversite kayıt müjdesi

YÖK 2016 itibarıyla ÖSYS e-kayıt işlemlerinde e-devlet sistemine girip kaydını tamamlamayanlar ile üniversitelerin ön kayıt ekranlarından bilgilerini girerek kayıt olan öğrencilerin resmi üniversite kayıt işlemlerinin tanınacağını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu ilk kez 2016 ÖSYS e-kayıt işlemlerinde e-devlet kapısına girip kaydını tamamlamayanlar ile üniversitelerin ön kayıt ekranlarından bilgilerini girerek kayıt olan öğrencilerin işlemlerinin kabul edildiği duyuruldu. Bu ilk olması açısından eğitim sisteminde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

E - DEVLET KAPISI TANINACAK

YÖK'ün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Eylül'de Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2016 ÖSYS e-kayıt işlemlerinde e-devlet sitesi Türkiye.gov.tr'ye girip kaydını tamamlamayanlar ile üniversitelerin ön kayıt ekranlarından bilgilerini girerek kayıt olan öğrencilere ilişkin işlemlerin görüşüldüğü belirtildi.

E-kayıt işlemlerinde e-devlet kapısına girip kaydını tamamlamayanlar ile üniversitelerin ön kayıt ekranlarından bilgilerini girerek kayıt olan öğrencilerin kayıt işlemlerinin "kayıt yapılmış" olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerektiği kaydedildi.