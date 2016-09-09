Yüksekova'ya 13 ay sonra ilk yolcu uçağı indi

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde güvenlik gerekçesiyle seferlere kapalı olan Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na 13 ay aradan sonra ilk yolcu uçağı indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından 26 Mayıs 2015'te açılışı yapıldıktan sonra Ankara ve İstanbul seferleri yapılan Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 73 gün sonra 5 Ağustos 2015'te seferlere kapatıldı. 13 Mart 2016'da başlayan ve 30 Mayıs 2016'da son bulan operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı sonrası güvenliğin sağlanmasıyla, THY yeniden buraya seferlere başladı. İlk yolcu uçağı da bugün geldi.

İSTANBUL'DAN 49 YOLCUSUYLA GELDİ

İstanbul'dan 49 yolcusuyla havalanan uçak bugün saat 07.30'da Selahaddin Eyyubi Havalimanına indi. Uçağın inmesi büyük heyecan ve sevince neden oldu. Yolculardan Abdullah Canan, çok güzel bir duygu içerisinde olduklarını söyledi. Önce Van'a gelmeyi düşündüğünü belirten Canan, ancak yer olmadığı için üzüldüğini; ancak Yüksekova'ya uçak olduğunu duyduğunda da büyük sevinç yaşadığın ve Kurban Bayramına yetiştiğini belirtti. Yolculardan Veysi Dumlu, memnun kaldıklarını ve bundan sonra bir aksama yaşanmadan devamını dilediklerini belirtti. istanbul'dan gelen yolcu uçağını Yüksekova TSO Başkanı Salih Özdemir de karşıladı. Özdemir, "Yaklaşık 13 aydan beridir Selahaddin Eyyubi Havalimanı yolculara kapalıydı. Burada emeği geçen herkese, açılması yönünde de başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Valimize, kaymakamımıza, havalimanı müdürümüze teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Bu Yüksekova'ya renk ve heyecan katacak. Burada ticari bir sirkükülasyon olacak. Gerek İran tarafından gelecek yolcular artık bu 190 kilomerelik Van yolu ızdırabından da kurtulmuş olacak. Bundan daha güzel bir mutluk olamaz" dedi.