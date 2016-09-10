Altan kardeşlere darbe PR’ından gözaltı

Darbe ile ilgili övücü sözleri sebebiyle haklarında soruşturma açılan Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler gözaltına alındı. İki kardeşin, FETÖ yayın organı Can Erzincan TV’deki bir konuşmalarında darbeyi metheden açıklamalar yaptıkları belirlendi.

Darbe ile ilgili övücü sözleri sebebiyle haklarında soruşturma yürütülen Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler gözaltına alındı.

"ONUN NE ZAMAN YÜZÜNÜ ÇIKARACAĞI, NASIL ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL"



15 Temmuz darbe girişiminden önce terör örgütü FETÖ'nün yayın organı Can Erzincan TV'de alenen darbenin haberi verilmişti.

"Özgür düşünce" adlı programda konuşan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kan donduran açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia eden Mehmet Altan, programda sözü döndürüp dolaştırıp darbeye getiriyor ve TSK'yı kast ederek "Onun ne zaman yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı belli değil" diyerek hükümeti tehdit ediyor.

Ilıcak, Ahmet-Mehmet Altan darbeyi konuşmuş

"ERDOĞAN'I GÖTÜRÜP ÇÖPÜN KENARINDA VURURLAR"

Bir yazısında "Erdoğan'ı götürüp çöpün kenarında vururlar" ifadesini kullanarak darbe imasında bulunan Ahmet Altan ise, "sağlam zeminde değil' Türkiye'deki askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan o yolları teker teker açıyor" demişti.

AHMET ALTAN SEÇMENİ 'OLUK OLUK KAN'LA TEHDİT ETTİ!

O VİDEO DELİL OLARAK KABUL EDİLDİ



Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler hakkında işte bu konuşmalardan ötürü Başsavcı Vekili İsmail Uçar yönetimindeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından darbenin PR'ını yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Söz konusu programın video kaydı delil kabul edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altan kardeşler İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.