Ankara Valiliği, yürütülen FETÖ/PDY'ye ilişkin son bilgileri paylaştığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara'da FETÖ ile ilişkili 6 bin 329 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtilerek, 376 kurum ve kuruluş ile ilgili işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Devlet ve Millet düşmanı hain FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonların 10.09.2016 tarihi itibariyle son durumunu Milletimiz ile paylaşmak istiyoruz. Bilindiği gibi Ankaramız hain örgütün darbe teşebbüsünde en fazla gazisi ve şehidi olan şehrimizdir. Hemşehrilerimizi kaybetmenin acısını ve memleketimizi işgalden kurtarmanın haklı gururunu bir arada yaşamaktayız. FETÖ/PDY terör örgütünün vatandaşlarımızca engellenen darbe teşebbüsü sırasında gazi olan vatandaşlarımızdan 3'ü halen yoğun bakımdadır.

9 vatandaşımızın ise hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir. FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen toplam 6329 kişi hakkında işlem tesis edilmiştir. Bu kişilerden kamuda çalışan 2223 kişi açığa alınmış, 3502 kişi ise ihraç edilmiştir. 490 kamu personeli ile 114 vatandaş hakkında ise adli işlemler devam etmektedir. 09.08.2016 Tarihli Basın Açıklamasıyla duyurduğumuz 308 kurum ve kuruluş dışında Bakanlık onayı ile toplam 17 kurum ve kuruluş (1 okul, 5 yurt, 11 kurs ve etüt merkezi) kapatılmıştır.

İlimizdeki 14 derneğin faaliyeti durdurulmuş ve kapatılması önerilmiştir. Ayrıca 3 okul, 17 yurt, 1 vakıf, 10 kurs ve etüt merkezi, 2 dershane ve 4 dernek için kapatma teklifi yapılmıştır. İlimizde 15 Temmuzdan bu yana toplam 376 kurum ve kuruluş hakkında işlem yapılmıştır. Daha önce kapatılan 6 okulun, 01/09/2016 tarih ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 673 sayılı KHK ile faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Bugüne kadar 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında Valiliğimize 350 araç, 615 işyeri ve konut olmak üzere toplam 965 başvuru yapılmıştır.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın yakınları ile gazi olan vatandaşlarımıza ait, bugüne kadar Kaymakamlıklardan Valiliğimize 1154 başvuru gönderilmiştir. Kayıt işlemleri tamamlanan 1002 dosya içerisinde 72 şehit yakını, 930 gazi başvurusu vardır. İşlemleri tamamlanan 397 başvuru dosyası Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonuna gönderilmiştir. Komisyondan kararı çıkan 100 müracaattan 9'unun tebliği yapılmıştır.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda aileleriyle birlikte olabilmeleri temennisiyle yaralılarımıza acil şifalar temenni ederiz. Bu toprağı bize vatan kılan Şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileriz. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli ve idari soruşturmalara titizlikle devam edilecektir."