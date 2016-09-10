Ankara'da bayram öncesi huzur operasyonu

Ankara'da başlatılan huzur operasyonu kapsamında 3 bin polis arama yapıyor

Ankara'da 3 bin polisin katılımıyla huzur operasyonu başlatıldı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimlere, Yunus Timleri, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekat, Trafik Denetleme birimleri ile Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle Emniyet müdürlükleri ekipleri destek veriyor.

Uygulamada 3 bin polis görev alıyor.

Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini artıran polis ekipleri, Kızılay Sakarya, Tunus ve Tunalı Hilmi caddeleri, Bestekar Sokak, Ulus Çankırı Caddesi, Hıdırlık Tepe ve Yenimahalle'de uygulama yapıyor.

Uygulamalar kapsamında polis ekipleri, vatandaşların kimlik bilgilerini sorguluyor, üst, araç ve çanta aramaları gerçekleştiriyor.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ), Kızılay ve başta Altındağ olmak üzere belirlenen ilçelerde oluşturulan kontrol noktalarında, şahıs ve araç sorgulamaları yapılıyor.

AŞTİ'de 400 polisin katılımıyla yolcuların kimlik sorgulaması ve bagaj kontrolleri sürüyor. Öte yandan, benzer uygulama tren garında da gerçekleştiriliyor.

Bunun yanı sıra Ankara'ya girişteki tüm ana yollar ile şehir merkezindeki 70 noktada yol kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

Uygulamanın gece saatlerinde de devam edeceği kaydedildi.