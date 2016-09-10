Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan 'FETÖ' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim bir müttefik olarak, karşılıklı suçluların iadesi anlaşması olan iki dost ülke olarak beklentimiz şu; Bize zarar vermiş, canımızı yakmış, Türkiye'nin gerçekten bu anlamda ulusal bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedeflemiş, Türkiye'de demokratik sistemi yok etmeyi hedeflemiş olan bir çetenin hakkındaki bu soruşturma devam ederken, hiç olmazsa bu çetenin liderinin orada faaliyet yapması ve rahat bir şekilde insanları yönlendirmesinin önüne geçin. Ben bu konuda, geçmişe göre, özellikle gezinin özeti olarak şunu söyleyebilirim. ABD'deki havanın daha müspet bir noktaya gitmekte olduğunu görüyorum. Çünkü onlar da tehlikenin, hakikaten Türkiye için çok büyük bir tehlike olduğunu artık hissediyorlar." dedi.

"Hepsinden hesap soracağımızdan milletin hiçbir şekilde endişesi olmasın"

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yıllar sürecek olan bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu mücadelede, zaman içerisinde çok üst noktalarda da çok ücra noktalarda da yine birikmiş olan birtakım FETÖ'cüler mutlaka bulunabilir. Örtülü FETÖ'cüler, kripto FETÖ'cüler, kendisini çok iyi gizleyebilme becerisine sahip olan FETÖ'cüler de olabilir. Hepsinden hesap soracağımızdan milletin hiçbir şekilde endişesi olmasın"