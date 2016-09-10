Basri Aktepe hakkında bilinmeyen gerçekler!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam eden FETÖ soruşturmaları çerçevesinde MİT’e devredilen Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’nın başındaki isim olan Basri Aktepe, dün tutuklandı. Savcılık ifadesinde “FETÖ ile alakam yok” diyen Basri Aktepe’nin Gülen’in üniversite imamı Şerif Ali Tekalan’ın ağabeyinin damadı olduğu ortaya çıktı.

TİB'İN KURUCUSUYDU!



Hükümetin kapatma kararı aldığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı (TİB) kuran ve daha sonra MİT'e geçerek TSK tarafından devredilen GES Komutanlığı'nın başına geçen eski istihbaratçı Basri Aktepe, hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla başlatılan adli soruşturma kapsamında tutuklandı.

IŞIK EVLERİ RAPORUNDA ADI GEÇİYOR



1990 yılında devlet bursu ile ABD'ye giden Basri Aktepe 1996 yılında Türkiye'ye döndü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı "Fetullah Gülen ve Işık Tarikatı" raporunda Basri Aktepe'nin adı 15. sırada geçiyor.

ŞERİF ALİ TEKALAN'IN AĞABEYİNİN DAMADI



FETÖ ile bağlantısı sık sık gündeme gelen MOBESE sisteminin de kurucusu olan İstihbaratçı emniyet müdürü Basri Aktepe'nin, FETÖ'nün üniversite imamı olan Şerif Ali Tekalan'ın ağabeyinin damadı olduğu ortaya çıktı. KPSS sınav sorularının çalınması başta olmak üzere birçok FETÖ operasyonunda adı geçen Şerif Ali Tekalan geçtiğimiz yıl Türkiye'den firar ederek Pensilvanya'ya yerleşmişti. Basri Aktepe savcılık ifadesinde "FETÖ'cü değilim devleti satmadım" demişti.

Kaynak: Sabah.com.tr

GÜLEN'İN REKTÖRÜNDEN PİŞKİN SELFIE

İKİ YENİ KARARNAMEYLE İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

İŞTE İHRAÇ EDİLEN POLİSLERİN TAM LİSTESİ

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN İHRAÇ LİSTESİ

İŞTE İHRAÇ EDİLEN VALİLER, KAYMAKAMLAR VE BİNLERCE FETÖ'CÜ MEMUR