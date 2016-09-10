Doğu Perinçek: “Bu günkü CHP’nin Atatürk ile bir ilgisi yok”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tekirdağ’da partisinin il kurultayında yaptığı konuşmada, CHP’nin bu günkü durumuyla Atatürkün partisi olamayacağını ifade etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen kurultayda Vatan Partisi delegelerine seslenen Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin milleti birleştirdiğini ve milletin önündeki doğru programı koyduğunu belirterek bu programa da, "Atatürk Devrimi" rotası dediklerini belirtti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte doğru yapılan işleri desteklediklerini aktaran Perinçek, "Silivri duvarlarının yıkılması, PKK'nın üzerine yürünmesi, Fethullah Terör Örgütü'nün (FETÖ) üzerine yürünmesi, kim varsa yürüyen onlara doğru yapıyorsun diyoruz, kör bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmıyoruz. Kör bir Tayyip Erdoğan düşmanlığının bazı güçleri nerelere sürüklediğini görüyoruz" dedi.



Bazı güçlerin Amerika'nın Türkiye üzerindeki iktidar planlarında roller üstlenmek istediğini anlatan Perinçek, şöyle konuştu:

"Neydi o, Amerika'nın iktidar planları, 1 Temmuz'da bunu açıkladık, siz dağıttınız o bildirileri, ne diyordu o bildirinin birinci maddesinde, 'Türkiye'de Amerika, PKK ile işbirliği yapan, açılımları, çözümleri yürürlüğe koyacak, bir hükümet arayışı içinde' işte o darbe Amerika'nın hükümet projesiydi. CHP'nin tabanını, Atatürkçülerini buradan özellikle uyarıyorum. CHP'ye bakın, 1 Kasım seçimi ondan önce 7 Haziran seçimi, nasıl girdi, CHP'yi millete tanıtarak, iktidar isteyerek değil. HDP'yi meclise sokun dedi. Bir parti düşünebiliyor musunuz, başka bir partiyi, Amerika'nın Türkiye'yi bölme planlarında ellerine silah almış PKK'nın partisini meclise sokmaya çalışıyor. Böyle bir parti olur mu. Atatürk'ün partisi PKK'yı meclise sokmak için çırpınır mı, bu mu Atatürk'ün partisi. PKK'yı kollayan, meclise sokan Rojova'ya heyetler yollayan, PYD'nin üzerine yüründüğü zaman dur yapma diyen, Türk Ordusu Cerablus'a girdiği zaman, CHP'nin bildirisini okuyun, Türk Ordusu'nu destekliyorum diye bir cümle yok. Vatan savaşı yapılıyor, ordu Amerika ile karşı karşıya gelmiş, Mehmetçik savaşıyor canla, kanla CHP şu bir cümleyi bile esirgiyor TSK'dan ve Türk Milleti'nden, 'TSK'yı destekliyorum, zaferini bekliyorum, onunla beraberim' yok böyle bir cümle. Ne var, uluslararası camiayla birlikte hareket edin, kim, Amerika ile birlikte hareket edin. Yürekleri Türk Milletiyle, mehmetçikle birlikte atmıyor.onun için bu suçları birbirimizin önünde örterek, efendim bunlar bizden sayılır diyerek Türkiye'nin önünü açamayız. Bunları görmek zorundayız. CHP'nin yakasına yapışıp, sarsarak ancak onu hizaya getirebiliriz. Programlarını ABD ile buluşup otel odalarında gizlice yapan, ondan talimat alan, onun yönlendirmesiyle hareket eden bir parti Atatürk'ün partisi değildir. Bu günkü CHP'nin Atatürk ile bir ilgisi yok."

Konuşmaların ardından Vatan Partisi delegeleri oylarını kullandı.