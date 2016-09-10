Emniyeteki FETÖ'cüler tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 komiser yardımcısı tutuklandı.

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlamasıyla 9 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tamamlanan sorgularının ardından tutuklanan H.G., M.Y.K., Y.E., M.K., M.Y., A.S. ve M.A. cezaevine gönderildi. Adli kontrol kararı verilen N.Ç. ve İ.A. ise serbest bıraklıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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