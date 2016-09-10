FETÖ okullarında müfettişe özel zil sesi

FETÖ'ye ait eğitim kurumlarında yetkisiz ve belgesiz öğretmenlerin çalıştırıldığı, denetim zamanı teneffüs zil sesinin değiştirilerek kurumdakilerin gizlice uyarıldığı ortaya çıktı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüte ait eğitim kurumlarında yasal olmayan uygulamaların nasıl gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüte ait bir okulda belgesiz olarak çalıştırılan A.K, Cumhuriyet savcısına tanık sıfatıyla verdiği ifadede yapılanları anlattı.

Kurumlarda görev yapan öğretmenlerin bazılarının belgesiz olarak çalıştırıldığını belirten A.K, kendisinin de belgesi olmadan belli bir süre öğretmenlik yaptığını bildirdi.

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"MÜFETTİŞ GELECEĞİNDE ZİL SESİNİN TONU DEĞİŞTİRİLİYORDU"

Kurumda belgesiz öğretmenlerin çalıştırılması nedeniyle okullarda denetim yapılacağı zaman farklı bir yolla görevlilerin uyarıldığını kaydeden A.K, şunları söyledi:

"Okula müfettiş geleceği zaman teneffüs zili normalden farklı bir tonda çalıyordu. Biz bu zil sesini duyduğumuzda okula denetlemeye gelindiğini anlıyorduk. Benden, bu zili duyduğum zaman normal günlük kıyafetlerimle dışarı çıkmam, 'bir öğrencinin velisi olduğumu ve sınıfın asıl öğretmeninin de raporlu olduğunu' söylemem isteniyordu. Bu şekilde denetlemeler atlatılıyordu. Çoğu denetlemelerde zaten müdürlerimiz 'Bizden birisi geliyor' diyorlardı."

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GÖREV YAPANLARIN HİÇ BİRİSİNİN LİSANSI YOK

Tanık A.K, 2010-2011 yıllarında kurumda, üç ana sınıfının bulunduğunu ve buralarda görev yapanların hiç birisinin lisansının bulunmadığını söyledi.

Samsun'da, örgütün okullarda görev yapanları toplayarak bölge toplantısı yaptığını ifade eden A.K, bu toplantılara girişte cep telefonlarının toplandığını, erkeklerin önde, kadınların arkada oturtulduğunu anlattı.

Söz konusu toplantılarda terörist başı Fetullah Gülen'in videolarının izlettirildiğini aktaran A.K, "Bölge abileri toplantılarda konuşmalar yapıyordu. Bu konuşmaların tamamı örgütle ilgiliydi. Himmetin nasıl toplanması gerektiği, Zaman gazetesinin tirajının çok önemli olduğu ve kesinlikle düşmemesi gerektiği, kurban, zekat, fitrelerin nasıl toplanması gerektiği, velilerin nasıl ikna edileceğiyle ilgili sohbetler yapılıyordu." diye konuştu.

Tanık A.K, her gün terörist başı Gülen'in kitaplarından 100'er sayfa okutturulduğunu anlattı.

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