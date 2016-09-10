Türkiye, “çekildik” açıklaması sonrasında Fırat’ın batısında 300 YPG’li terörist tespit etti. ABD ise şimdi de, “Menbiç’te düzen sağlanınca Fırat’ın doğusuna geri çekilecekler” demeye başladı

ANKARA TEK TEK BELİRLEDİ

ABD'nin "Menbiç'te YPG'li yok" iddiasına Ankara net cevap verdi. Menbiç'te en az 300 YPG'linin bulunduğu belgelenince, ABD tarafı "bunlar muharip güç değil, lojistik destek için oradalar. Menbiç'te düzen sağlanınca Fırat'ın doğusuna geri çekilecekler" demeye başladı. Türkiye ise görevi ne olursa olsun bir tane YPG'li kalmayıncaya kadar Fırat'ın doğusuna çekilmelerinde kararlı.



300 YPG'Lİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı, ABD'yi harekete geçirmişti. Tüm dünyayı şaşkına çevirerek, kısa sürede 90 kilometrelik alanı DAEŞ terör örgütünden temizleyen Türkiye, bir diğer terör örgütü YPG'ye de Fırat'ın doğusuna çekilmesi uyarısında bulunmuştu. ABD, Menbiç'te YPG'li kalmadığını, bunların Fırat'ın doğusuna çekildiği konusunda ısrar ediyor. İki ülke güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği toplantılarda ise Türkiye de burada en az 300 YPG'linin bulunduğunu net şekilde ortaya koydu. Türkiye ise Menbiç'teki yerel unsurlar, telsiz kestirmeleri ve havadan da İHA'lar ile ne kadar YPG'linin bulunduğunu, kimliklerine kadar kim olduklarını belirlemiş durumda.



"MUHARİP GÜÇ DEĞİL"

Türkiye'nin 300 YPG'liyi tespit etmesinden sonra, ABD tarafının "bunlar muharip güç değil, lojistik destek için oradalar. Menbiç'te düzen sağlanınca Fırat'ın doğusuna geri çekilecekler" dediği öğrenildi. Ankara ise, bu teröristlerin tamamen muharip güç olduğuna yönelik elinde ciddi veriler bulunduğuna dikkat çekiyor.