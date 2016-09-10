Gaziye sünnet sürprizi

Fatih Çevre 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Çengelköy’deki direnişte hainler tarafından otomobilinin içinde vuruldu. Kırılan köprücük kemiği için tedavisi süren gazinin oğlu Selman’ı sünnet ettirme hayali doktorları tarafından gerçekleştirildi

15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere karşı destan yazan kahramanlardan biri de 39 yaşındaki Fatih Çevre'ydi. O gece Çengelköy'de hainler tarafından otomobilinin içinde vuruldu.



CANINI SİPER ETTİ

Sol omzuna isabet eden kurşun, köprücük kemiğini kırdı. O bölgedeki bütün sinirleri tahrip etti. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çevre, o günden bu yana tedavi görüyor. Çevre'nin 15 Temmuz öncesi bir hayali vardı. 7 yaşındaki oğlu Selman'ı sünnet ettirmek. Ancak o gece vatanı hainlerden korumak için canını siper edip, yaralandıktan sonra bu hayalini de ertelemek zorunda kalmıştı. Ama doktorları gazinin bu dileğini gerçekleştirdi. Çevre, oğlunun sünnet düğününe gidemeyeceği için hastanede sünnet töreni yapıldı. Çevre "İnanılmaz mutlu oldum. Çocuğuma hastanede sünnet yatağı bile yapmışlar. Ben de başkonuktum" diyor.



DİREKSİYON KURTARDI

Hastanede Ortopedi bölümünden içeri girer girmez, kapıda Türk bayrağı olan oda dikkatleri çekiyor. Kapıda "Gazi Fatih Çevre" yazıyor. O gece FETÖ'ye karşı destan yazan ve vatan uğruna canını hiçe sayan gaziler, tedavi gördükleri hastanede de kahraman olarak hizmet görüyor. Odasında baş köşede Türk bayrağı asılı duran Çevre, halen tedavi görüyor. Çevre, "Çok şükür doktorlarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. O kadar çok acı çektik ki kimse bilemez bizim çektiklerimizi. O gece hain keskin nışancı Çengelköy'de hainlere karşı koyarken beni otomobilimin içinde vurdu. Kurşun sol omzuma isabet etti. Ve köprücük kemiğimi parçaladı. Buradaki sinirler büyük hasar gördü. Kolumu artık çok az yukarı kaldırabiliyorum. İkinci kurşun göğsüme geliyordu. Arabanın direksiyonu kurtardı. Büyük bir ameliyat geçirdim. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Yine olsa yine bu vatan için canımı vermeye hazırım" dedi.



HASTANE SÜSLENDİ

Doktorları, kurşunun Çevre'nin sol omzundaki köprücük kemiğinin üçte ikisini yok ettiğini söyleyerek, çok ender görülen bir vaka olduğunu belirtiyor. Çevre'nin tedavisi daha da devam edecek, bundan sonra fizik tedavi süreci başlayacak. Çevre, yaralanmadan önce ağır sanayide tornacılık yaptığını belirterek "Bundan sonra kendi işimi de yapmam mümkün görünmüyor" diye konuştu. Çevre'nin 12 yaşında Can ve 7 yaşında Selman adında iki de oğlu var. Baba Çevre yaz başında oğluna sünnet yapmak için tarih aldıklarını ancak ülkenin bekası hainler tarafından tehlikeye sokulunca sünneti ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.