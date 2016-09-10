Güvenlik güçleri Çukurca'da teröristlere nefes aldırmıyor

Terör örgütü PKK'nın, doğuda Yüksekova, batıda Şırnak, kuzeyde Hakkari merkez, güneyde Irak sınırı ile çevrili Çukurca'ya gerçekleştirdiği saldırılara karşı güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Çemçu, Zap, Ertuş, Metina, Kale Tepe, Kazan Vadisi ve Han Yaylası gibi kamp ve alanlardan sızarak, yüksek rakımlı dağlar ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgede yer alan Çukurca'ya saldıran PKK'lı teröristler, bu bölgeyi arazi şartları nedeniyle tercih ediyor.

Bölgede güvenlik güçlerince oluşturulan askeri üs bölgeleri, teröristlerin Türkiye'ye sızmasını ve kaçakçılık faaliyetlerini engellediği için PKK'nın hedef haline geliyor.

Çukurca'da son bir ayda gerçekleştirilen hain saldırılarda 10 güvenlik görevlisi şehit oldu, 31 güvenlik görevlisi yaralandı.

186 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İlçede ağustos ayından bu yana yürütülen hava destekli operasyonlarda 186 terörist etkisiz hale getirildi.

Çukurca kırsalında 3. Piyade Tümen Komutanlığının sevk ve idaresinde 1. Komando Tugayı, 2. Hudut Tugayı, jandarma özel harekat birlikleri, hava kuvvetleri, kara havacılık ve topçu birliklerinin katıldığı "Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu"nda çok sayıda zırhlı araç ve tank da kullanıldı.

Terör örgütüne karşı Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki en başarılı operasyonlardan biri 6-7 Eylül'de gerçekleştirildi. Seni Tepe, Dede ve Uzundere bölgelerinde yerli silahlı İHA'nın (Bayraktar) da kullanıldığı hava harekatında 29 terörist etkisiz hale getirildi.