İkiyüzlü vali yardımcısı Özmen’e tutuklama

FETÖ operasyonlarında aralarında darbe gecesi örgüt üyesi kimliğini gizlemek için silahla demokrasi nöbeti tutma pozu veren Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in de olduğu 304 kişi tutuklandı

Pensilvanya'ya gidip Gülen'i ziyaret etmesine rağmen, hedef şaşırtmak için darbe girişimi gecesi sokaklarda uzun namlulu silahla poz verip Atatürk fotoğrafları paylaşan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen Kırklareli'nde tutuklandı.

Adana: Eski Asayiş Şube Müdürü Osman Sert tutuklandı.

Kayseri: Bylock kullandıkları tespit edilerek açığa alınan 53 öğretmen ile kapatılan okul ve dernek yöneticisi 23 kişi tutuklandı.

Osmaniye: 30 öğretmen tutuklandı.

Eskişehir: Örgütün il milli eğitim müdürlüğü imamıyla birlikte 16 kişi tutuklandı.

Samsun: Aralarında eski İl Sağlık Müdürü Yusuf Köksal ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Osman Katrancı'nın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

İzmir: Aralarında eski Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Tire eski İlçe Spor Müdürü'nün de bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

Kırklareli: Aralarında firari "İl imamı" Şuayip Beyazıt'ın eşi Emine Mine Beyazıt'ın da bulunduğu 22'si tutuklandı.

Çorum: Sungurlu'da aralarında MHP'li belediye meclis üyesi Osman Koca ile eski AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Leylek'in bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Karabük: Komiser yardımcıları Ünsal Ünal ve Ramazan Aktürk, polis memuru Uğur Ozan Kahraman, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli Suat Cebecik ve özel yurt personeli Mustafa Çevik tutuklandı.

Düzce: 17 doktor, 3 öğretmen tutuklandı.

Ankara: Polatlı'da 6 polis, 2 öğretmen ve 2 subay tutuklandı.

Kocaeli-Karaman-Batman-Çankırı-Aydın-Yalova-Karaman-Batman-Çankırı-Denizli-Muğla-Zonguldak: 8 akademisyen, 6 polis ve 5 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 68 kişi tutuklandı.

Sakarya: Adil Öksüz'ün kayınpederinin baldızı Belkıs Nur Tetik'in adliyeye sev edilirken "Devlet için herşeyi yapmaya hazırız demesi dikkat çekti.