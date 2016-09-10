İstanbul'daki askeri arazilerde eş zamanlı yangın!

İstanbul'un iki ucunda bulunan Tuzla ve Hadımköy'deki askeri arazilerde eş zamanlı yangın çıktı.

İstanbul Tuzla'da bulunan Piyade Okulu'ndaki ağaçlık alanda saat 16.30 sıralarında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı.

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

HADIMKÖY'DEKİ ASKERİ ARAZİDE DE YANGIN

Bu sırada İstanbul'un diğer yakası olan Hadımköy'den de yangın haberi geldi. Hadımköy'de bulunan askeri arazide meydana geldiği iddia edilen yangının yine ağaçlık alanda çıktığı belirtildi.