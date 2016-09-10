Mehdi Eker: Hain bir plan, yarın mezarlığa gidecektim

Annesinin ve ağabeyinin mezarının arasına 8 tane onikişer kilogramlık tüp içerisine düzeneği yerleştirilmiş el yapımı bomba tespit edilen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hain bir plan, yarın mezarlığa gidecektim" dedi. Mehdi Eker açıklamasında, "Her bayram kesintisiz olarak arife günü oraya ziyarete giderim, yarın da gidiyordum, planlamıştım dolayısıyla bu da biliniyordu" diye ekledi.

Diyarbakır'da aile mezarlığında 640 kg patlayıcı bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayram dolayısıyla yarın mezarlığa gideceğini söyledi.

Mehdi Eker, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"FETÖ, 15 Temmuz öncesinde algı operasyonu yaratmak ve uluslararası platformda Türkiye'yi zayıflatmak maksadıyla, Türkiye'nin tezlerini çürütmek maksadıyla çok profesyonelce, lobi şirketleri aracılığıyla orada (ABD) kamuoyu çalışmaları yapmış. Bunu biliyoruz. Görüşmelerimizde de bunun etkilerini yer yer gördük.

Diyarbakır'da, annemin, ağabeyimin, amcamın ve babamın mezarlarının bulunduğu kabristanda, ben her bayram kesintisiz olarak arife günü oraya ziyarete giderim, yarın da gidiyordum, planlamıştım dolayısıyla bu da biliniyordu. Annemin ve ağabeyimin mezarının arasına tam böyle oturup Fatiha okunacak yere 8 tane onikişer kilogramlık tüp içerisine düzeneği yerleştirilmiş el yapımı bomba, kabloları, mekanizması, düzeneğiyle birlikte tespit edildi.

11 saattir buradaydım. Telefon kapalıydı. Daha fazla detay bilmiyorum. Terörist bir faaliyet. Vahşi bir teşebbüs. Uçaktan indikten sonra öğrendim. Allah şerefli ölümler nasip etsin."