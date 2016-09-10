Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonuçları (10 Eylül 2016)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 35'inci hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı? İşte 10 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

10 Eylül Cumartesi Sayısal loto çekilil sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaralarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 143 bin 639 lira 25 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 5 bilen 236 kişi 2 bin 987 lira 80'er kuruş, 4 bilen 11 bin 520 kişi 46 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 207 bin 651 kişi 7 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 731 bin 280 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 752 bin 493 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 978 bin 957 lira 29 kuruş kamuya aktarılacak.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 11, 22, 27, 30 ve 35 olarak belirlendi.