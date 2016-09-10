Muğla'nın Milas ilçesinde operasyonda görevli komiser geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amiri olarak görev yapan komiser Ali Can Dövüşçü (24) idaresindeki 48 KY 864 plakalı sivil polis aracı, Yatağan'dan Milas yönüne hareket halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak takla attı. Araçtan savrularak yere düşen Dövüşçü olay yerinde hayatını kaybetti.

EMNİYET MÜDÜRÜ BİLGİ ALDI

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Milas Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dövüşçü'nün cesedi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.