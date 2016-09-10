O avukat tutuklandı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bağrıyanık ile tutuklu savcılar Şişman ve Takçı'nın avukatı Tanrıverdi cezaevine gönderildi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile tutuklu savcılar Özcan Şişman ve Aziz Takçı'nın avukatı Alp Değer Tanrıverdi cezaevine gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde gözaltına alınarak Adana'ya getirilen Tanrıverdi'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Tanrıverdi, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 öğretmenden 8'i tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bağrıyanık ile savcılar Karaca, Takçı ve Şişman tutuklanmıştı.

Savcılar, daha sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edilmişti. Bağrıyanık, Şişman ve Takçı'nın avukatı Tanrıverdi'nin dün gözaltına alındığı Ankara'daki evinde yapılan aramada, MİT tırları soruşturmasına ilişkin devlet sırrı niteliğinde 13 çuval evrak ele geçirilmiş, tutuklu eski savcı Takçı'ya ait bilgisayarlara da el konulmuştu.

AVUKATIN EVİNDEN 13 ÇUVAL 'DEVLET SIRRI' ÇIKTI