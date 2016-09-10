PKK elabaşısı Öcalan ailesiyle görüşecek

Kurban Bayramı dolayısıyla, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesiyle görüşmesine izin verileceği öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü elebaşı Öcalan'a, Kurban Bayramı dolayısıyla kardeşi Mehmet Öcalan'la açık görüş izni verilecek.

Görüşmenin gün ve saati ise gizli tutuluyor.

Öcalan ile son olarak nisan ayında Avrupa Konseyi İşkenceyi ve Kötü Muameleyi Önlenme Komitesi (CPT) üyeleri görüşmüştü.

İTİRAFÇILAR FETÖ'NÜN PKK İLE BAĞLANTISINI ANLATTI

İŞTE FETÖ-PKK'NIN KİRLİ İLİŞKİSİ