PKK'nın sığınağında 2,5 ton patlayıcı bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı bir sığınakta 2,5 ton patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uzunkaya Köyü Hacılifevleri mevkisinde ortaya çıkarılan ve terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan 2,5 ton amonyum nitrat , 4 bidon mazot, 3 hazırlanmış pil bloğu ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin patlayıcı malzemelerini bombalı araç saldırısında kullanmak üzere sığınakta bulundurduğu belirtildi.