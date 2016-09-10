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PKK'nın sığınağında 2,5 ton patlayıcı bulundu

  • AA
  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 16:16

'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı bir sığınakta 2,5 ton patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekiplerince, Uzunkaya Köyü Hacılifevleri mevkisinde ortaya çıkarılan ve terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınakta, patlayıcı yapımında kullanılan 2,5 ton amonyum nitrat , 4 bidon mazot, 3 hazırlanmış pil bloğu ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin patlayıcı malzemelerini bombalı araç saldırısında kullanmak üzere sığınakta bulundurduğu belirtildi.