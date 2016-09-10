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Şemdinli'de PKK'dan hain tuzak!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 02:07
Şemdinli'de PKK'dan hain tuzak!
Şemdinli'de PKK'dan hain tuzak!

Terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli-Yüksekova karayoluna döşenen patlayıcı, güvenlik güçlerince .

Şemdinli-Yüksekova karayolu Korgan köyü mevkisinde mayın arama-tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçleri, teröristler tarafından yola döşenmiş patlayıcıyı fark etti.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, yolu trafiğe kapattı.

Daha sonra olay yerine gelen imha uzmanları, patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.