Süleyman Soylu: 20 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki süreçte 20 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Bunların 10 bini, 19. dönemde özel harekat branşında eğitilip istihdam edilmek üzere KPSS şartı aranmadan, en az lise mezunu ve askerliğini son 3 yıl içerisinde yapmış adaylardan seçilecek." dedi.

Polis Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Yüksekokulları'ndan 2016 yılında mezun olan 607 komiser yardımcısının mezuniyet töreni, Gölbaşı yerleşkesinde bulunan stadyumda gerçekleştirildi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, emniyet daire başkanları ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, ülkemizin özellikle son 14 yılda çok önemli bir değişim ve dönüşüm hareketi içerisine girdiğini ifade ederek, kamuda görev yapan bireylerin eğitiminin ayrı bir önem kazandığını ve günümüzde polisin sadece kelepçe ve tabanca ile görev yapan bir memur olmadığını dile getirdi.

İŞTE İHRAÇ EDİLEN POLİSLERİN TAM LİSTESİ

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 20 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Mezun olan öğrencileri suçluyu suçsuzdan ayırmak için gerekli alt yapıya sahip, vatandaşa hizmeti önceleyen anlayışı ortaya koyan kişiler olmaları yönünde uyaran Bakan Soylu, "Bunun için devletimiz polisimizin eğitim alt yapısına ayrı bir önem verdi. Ülkemizde yaklaşık 276 bin polis görev yapmaktadır. Bu polislerin eğitiminde Polis Akademisi bünyesinde 5 ayrı birim görev yapmaktadır. 2015 yılında yapılan değişiklikle Polis Amirleri Eğitim Merkezi kurulmuş ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte 20 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Bunların 10 bini özel harekat branşında eğitilip istihdam edilmek üzere KPSS şartı aranmadan en az lise mezunu ve askerliğini son 3 yıl içerisinde yapmış adaylardan seçilecektir.

İKİ YENİ KARARNAMEYLE İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

"EN AZ ÜNİVERSİTE MEZUNU..."

Diğer 10 bin kişi polis memuru olarak eğitilmek ve istihdam edilmek üzere en az üniversite mezunu 2015 veya 2016 KPSS puanı 60 ve üzeri olan adaylardan seçilecektir. Bu 10 bin kişinin bin kişisi kadına dayalı olarak ayrılmıştır. Bu kardeşlerimiz ve bugün güzel cennet vatanımızın her yerinde, her yöresinde hizmet yapanlar, 15 Temmuz'da o kutlu kıyafetlerin içerisinde hain bir şekilde başkalarının talimatlarıyla değil Cumhuriyeti, demokrasiyi koruyan ve bunun için kendisini feda edebilecek çok kıymetli arkadaşlarımızdır. Düşmanlık besleyenler korksunlar ve Türkiye'ye düşmanlık yapmaya kalkanlar ürksünler, şefkat bekleyenler de bu kardeşlerimizle kucaklaşsınlar" diye konuştu.