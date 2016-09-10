Uşak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 kişiden 9’u daha tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Uşak KOM Şube ekipleri tarafından Ulubey ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.



Savcılık tarafından 'terör örgütüne üye olma ve yardım etme' suçuyla ve tutuklanma istemiyle hakim çıkarılan Birol Arslan, İbrahim Dişci, Veli Kaya, Yusuf Aslan, Ahmet Efe, Ahmet Dişci, Adil Turan, İsmet Yaman ve Burhanettin Yılmaz olmak üzere toplam 9 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.