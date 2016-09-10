Valiler Kararnamesi yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Altınok atandı - Hatay Valisi Topaca, Ankara Valiliği görevine getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü görevine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok atandı.
"Vali Atamaları Hakkında Karar", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İçişleri Bakanlığının 7 Eylül tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun aynı tarihte aldığı karara göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Altınok, Emniyet Genel Müdürü oldu.
Artvin Valisi Muhterem İnce, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına, Hatay Valisi Ercan Topaca, Ankara Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Ömer Doğanay, Artvin Valiliğine, Bakanlık Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Orhan Tavlı, Çanakkale Valiliğine, merkez valisi Erdal Ata, Hatay Valiliğine, merkez valisi Hasan İpek, Sinop Valiliğine, İzmir Vali Yardımcısı Zülkif Dağlı, Düzce Valiliğine getirildi.
- Dört vali merkeze alındı
Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Çanakkale Valisi Hamza Erkal ve Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya ise merkeze alındı.