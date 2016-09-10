Valizini kapan Pensilvanya'ya kaçmış!

Dış güçlerin maşası FETÖ üyeleri çil yavrusu gibi dağıldı. Valizini kapan teröristbaşı Gülen'e sığındı, Pensilvanya'daki malikhane hainlerle doldu taştı.

HEPSİ ABD VE AVRUPA'YA KAÇTI

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkıştı, ama millet tokadı yapıştırdı. Devlet de kanlı örgütün asker ve sivil uzantılarına operasyon başlattı.

Halkına kurşun sıkan katiller tek tek yakalandı. Kendine 'abi' diyen alçaklar ise soluğu yurt dışında aldı. Bir bölümü Avrupa'da kalırken çoğu da ABD'ye kaçtı.

ADI ATACAK YER YOK

İşre bu hainler terörist başı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikhaneye kapağı attı. Takvim'in haberine göre 1000 yatak kapasiteli çiftlikte adım atacak yer kalmadı. Üç kişilik odalarda 9 kişi yattı.

İçeriden bir kaynak teröristlerin ruh halini anlattı; "Kuyruğuna basılmış kedi gibiler. Olmadık tepki verebilirler. Çünkü her an Türkiye'ye iade edilmeyi bekliyorlar.

İŞTE O ÇİFTLİK

-500 dönüm arazi

-Bir malikhane

-20 villa

-500 araçlık otopark

-100 personel

-1 ambulans

-5 hizmet aracı

-FETÖ için Porsche jeep