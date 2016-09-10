“Yerel yönetimlerdeki PKK’lılar temizlenecek”

Başbakan Yıldırım: Kamudaki FETÖ temizliğini terör örgütü PKK’ya da yapacağız. İlk uygulama Milli Eğitim’de başladı. Valilik ve belediyelerde de PKK bağlantılı olanlara benzer uygulama yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin MYK toplantısı öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nin önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yıldırım'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE: Bayramlar müstesna günler. Büyük bir darbe girişimini milletimiz bertaraf etti. Bir yandan da ülkemizi bölmeye çalışan, ülkemizde kardeşliği, birliği beraberliği yok etmeye çalışan terör örgütüyle de amansız mücadelemiz devam ediyor. Ülkemizde hem hudutlarımızın yüzde yüz güvenliği sağlanana kadar hem milletimize yönelen tehditler tamamen yok olana kadar Suriye'nin güneyinde güvenli bir alan oluşturma faaliyetleri de devam edecek. . Aynı zamanda da yurt içinde belirlenmiş 10-12 terör örgütünün yuvalandığı alanları yok etmek için askerimiz, polisimiz, geçici korucularımız canla başla çalışıyor.

AMAÇ BAYRAMDA HUZUR: Amaç bayram süresince vatandaşımızın huzur güvenliğini sağlamak ve rahat seyahat etmelerini imkan dahiline getirmek. Vatandaşlarımız bu bayram tatilinde memleketlerine gidecekler eş, dost, akrabalarıyla bir araya gelecekler. Tabii bunlar çok güzel şey. Biz onların üzülmeden sevdiklerine ulaşmalarını arzu ediyoruz. Onun için de acele etmesinler yollar çok güzel. Yolların kuralının olduğunu, yolların kralının olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ve tüm milletimize hayırlı bayramlar diliyoruz.

İLK UYGULAMA MİLLİ EĞİTİM'DE: FETÖ ile irtibatlı, faal olarak çalışmış, onlara katkı sağlamış kamuda istihdam edilenlerin memuriyetten çıkarılması kararı alındı ve uygulamaya konuldu. Daha sonraki kararnamelerde bölücü terör örgütünün bir şekilde içinde olmuş lojistik destek sağlamış terör örgütünün faaliyetlerine katılmış, eldeki kamu imkanlarını terör örgütü amacı doğrultusunda aracılık yapmış yerel yönetici ve devletin memurlarına benzer bir uygulamayı da başlatmış bulunuyoruz. İlk uygulaması da Milli Eğitim Bakanlığı'nda başladı. İçişleri de, valilikler, belediyeler hakkında suça karışmış bölücü terör örgütüne yataklık etmiş destek olmuş onlarla birlikte çalışmış, izin vermiş olan belediye başkanı olsun, belediye meclis üyesi olsun benzer uygulama da yapılacak.



"SURİYE'DE OPERASYON SÜRECEK"

Başbakan Yıldırım Cerablus operasyonuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Cerablus'ta işimiz bir; ülkemizin güney hudutlarını emniyet altına almak. Terör grupları Karkamış, Antep bölgelerine roket gönderiyor, füze gönderiyor ateş ediyor. Antep'te yaşanan düğündeki patlama ile 54 vatandaş hayatını kaybetti. Bu tehditleri ortadan kaldırmak için bu bölgede operasyona başladık. İkincisi; bu operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü veya yapısını değiştirmek değil, güney sınırlarımızı emniyet altına almak. Halkımızın da can ve mal güvenliğini sağlamak. Bundan emin oluncaya kadar operasyonlar sadece DAEŞ değil, YPG ve diğer örgütlerlede sürecek."