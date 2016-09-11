''15 Temmuz'un hedefi Erdoğan'ı şehit etmekti''

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz'un sadece İstanbul ve Ankara'da dondurulmuş olmasının yani İstanbul ve Ankara'ya sıkıştırılmış olmasının sebebi doğrudan Erdoğan'ı şehit ederek ortadan kaldırmaktı." dedi.

Samsun'da Canik Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği, "15 Temmuz ve Sonrası" konulu konferansa katılan Külünk, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un hedefinin 1. Dünya Savaşı'nın bu coğrafyada devamı olduğunu söyledi.

1. Dünya Savaşı'nın bitmediğini sadece ara verildiğini belirten Külünk, "2. Dünya Savaşı bitti. Ara verilen 1. Dünya Savaşı önce 90'lı yılların hemen Berlin duvarının yıkılışının arkasından 1. Dünya Savaşı önce Balkanlarda devam etmeye başladı. Etnik milliyetçilik üzerinden egemenlik kavramının üzerinden Yugoslavya paramparça edildi. Balkanlar paramparça edildi. Balkanlar neredeyse 90'lı yılların sonuna kadar kana, gözyaşına, barut kokusuna ve parçalanmışa neredeyse mahkum edildi. Bu 1. Dünya Savaşı'nın birinci etabıydı." diye konuştu.

İkinci etabının ise Suriye ve Irak'taki gelişmeler olduğunu ifade eden Külünk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suriye ve Irak'taki gelişmelerin ardından bizim coğrafyamızı, özellikle Türkiye'yi Balkanlaştırma operasyonun adı doğrudan 15 Temmuz operasyonudur. 15 Temmuz'da bu coğrafyayı, Türkiye'yi iç savaşa, Türkiye'nin enerjisi içeride tüketilirken, Türkiye'nin güneyinden Suriye'nin kuzeyinde bir PKK, bir PYD koridoru Akdeniz'e çıkartarak bizi Ankara'nın çevresine sıkıştırıp, güneyimizde bir PKK, PYD koridoruyla Akdeniz'e çıkıp, bizi bir daha Ortadoğu'ya çıkamaz hale getirerek ardından da bu 1. Dünya Savaşı'nın ikinci etabı Kafkasya'yı Balkanlaştırmaktı."



''BİRİNCİ HEDEF...''

Metin Külünk, 15 Temmuz darbe girişimin doğrudan birinci hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizdi.

FETÖ'nün Erdoğan'ı şehit ederek ortadan kaldırmak istediğini dile getiren Külünk, "15 Temmuz'un sadece İstanbul ve Ankara'da dondurulmuş olmasının yani İstanbul ve Ankara'ya sıkıştırılmış olmasının sebebi doğrudan Erdoğan'ı şehit ederek ortadan kaldırmaktı. 15 Temmuz'un Türkiye'yi Balkanlaştırma hedeflerinin gerçekleştirilme şartı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan ortadan kaldırmaktı. İkinci etabı da Putin'i tasfiye etmekti." dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ise 15 Temmuz'da sadece bir darbe girişimi olmadığını, ülkeyi ve yönetimi ele geçirme harekatı olduğuna dikkati çekerek, "Türk halkının basireti, Allah'ın yardımı ve güçlü bir liderin dik duruşu ile bu darbe girişiminden hep beraber kurtardık." ifadesini kullandı.

Konferansa Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, partililer ve davetliler katıldı.