2010 yılında soruların verildiği FETÖ'cü kadınlar askerlerle evlendirilmiş!

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "15 Temmuz'da bu millet kendi geleceğini kendisi sağlama almıştır. 1400 yıldan beri bozulmadan gelen son din, haktan dinimizi de bir sapık zihniyetten kurtarmıştır" dedi. Kaynak, "2010 yılı KPSS, mahkeme tarafından iptal edildi. İlk tespitlere göre o sınavda soru verilen kadınların yüzde 30'u şuanda bir askeri personelle evlendirilmişler. Hangi hak dini bir başkasının hakkını bir başkasına vermeye izin verir." diye konuştu.

Kaynak, Elbistan ilçesindeki ziyaretinde, Mardin'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Durmuş Polat'ın babası Menderes Polat ile Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kartal'ın babası Kazım ve annesi Fadime Kartal'a taziyelerini iletti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devletin önemli kademelerindeki yapılanmasına işaret eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bir adamın çalıştığı yerdeki amirinin dışında başka bir amiri olur mu? Öyle yerlerde teşkilatlanmışlar ki 'boş yere hamallık yapmayalım' demişler." ifadesini kullandı.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı ele geçiren FETÖ militanlarının dinleme, izleme yaparak insanların mahremini kaydettiğini dile getiren Veysi Kaynak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsan hangi niyetle özel bir durumunu çeker. Ne işine yarar? Sonradan anlaşılıyor. Bunlar şantaja yarıyor, kumpasa yarıyor. 15 Temmuz'da bu millet kendi geleceğini kendisi sağlama almıştır. Hangi din kendi çıkarı için bir başka garibanın hakkını gasp etme izni verir. KPPS yolsuzluğundan bahsediyorum. Gariban birisi belki ineğini satarak çocuğunu okutacak. Memur olsun, asker olsun, polis olsun isteyecek. Siz çocuğunuzu yetiştirmek için tüm imkanlarınızı seferber edeceksiniz. Sonra birileri sınav sorularını birilerine peşkeş çekecek. Senin çocuğunun hakkını, hukuku gasp edilecek.

'FETÖ'NÜN EVLENDİRME SORUMLUSU' TUTUKLANDI

"KPSS'DE SORULARI VERİP ASKERLERLE EVLENDİRMİŞLER"

2010 yılı KPSS, mahkeme tarafından iptal edildi. İlk tespitlere göre o sınavda soru verilen kadınların yüzde 30'u şuanda bir askeri personelle evlendirilmişler. Hangi hak dini bir başkasının hakkını bir başkasına vermeye izin verir."

KPSS BİRİNCİSİ ABLA (!) FİRARDA ÇIKTI