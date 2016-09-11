93 bin FETÖ'cü devlete sızdı

15 Temmuz sonrası 53 bin memur ihraç edildi. Yıllar içinde devlete sızan FETÖ’cü sayısı ise 93 bin... Örgüt şüphelisi 40 bin memur da “gri alan”a alındı. FETÖ bağlantıları kesinleşirse onlar da ihraç edilecek

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devlet kademelerinden FETÖ mensubu memurların temizlenmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile yaklaşık 53 bin memur ihraç edildi. Yıllar içinde devletin çeşitli kademelerine sızan FETÖ mensubu memurların sayısının yaklaşık 93 bin olduğu tespit edildi.



GRİ ALANDA 40 BİN MEMUR

FETÖ şüphelisi olan ancak tek bir kriterle görevden alınmaması yoluna gidilen memurlar gri alana alınacak. Gri alana alınan yaklaşık 40 bin memurun örgüt ilişkisi net bir şekilde tespit edilenler memuriyetten ihraç edilecek.



EN FAZLA İHRAÇ MEB'TE

15 Temmuz'dan sonra çıkartılan KHK'lar ile en geniş ihraç, 1 Eylül'de yayımlanan KHK ile yapıldı. Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kanun hükmünde kararnameyle, 50 bin 857 kişi memuriyetten atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi görevlerinden alınırken, en fazla ihraç 28 bin 163 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda oldu. FETÖ ile bağlantılı memur sayısı ise yaklaşık 93 bin olarak tespit edildi. FETÖ'ye mensup memurların ihracıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. FETÖ ile bağlantı şüphesi bulunan, ancak birden fazla kriteri taşımayan yaklaşık 40 bin memur ise gri alana alındı. Gri alanda yer alan memurlarla ilgili daha fazla araştırma yapılacağı, bu araştırmanın sonunda FETÖ bağlantısı net bir şekilde ortaya konulursa memuriyetten ihraç edilecekleri öğrenildi.



CUMHURBAŞKANI UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 81 ilin valisini kabulünde yaptığı konuşmada, görevden almalar konusunda şu uyarıyı yapmıştı: "FETÖ konusunda ilan ettiğimiz OHAL çerçevesinde süratli bir takım adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Sizlerden ricam, bulunduğunuz illerde bu konuda kararlı ve dikkatli çalışmalar yapmanızdır. Sizlerden memurları açığa alma noktasında bir yarışa girmenizi istemiyorum. Sadece adil davranmanızı istiyorum. Adil davranalım, zulmedenleri yerinden alalım. Ne tek bir terör örgütü mensubunun devlet içinde kalmasına ne de tek bir mazlumun zarar görmesine izin vermeyecek bir hassasiyetle çalışmalarınızı yürütmek mecburiyetindesiniz."