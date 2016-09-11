Açığa alınan doçent, Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle açığa alınan doçent ile meslekten ihraç edilen öğretmen, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve daha önce açığa alınan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H.A ile meslekten ihraç edilen Sancaktepe Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ş.Ö'yü yakaladı.

Ekipler, Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden geçmek istediği iddia edilen şüphelilerin, bot, kürek ve bazı malzemelerini de buldu. Yurt dışına çıkmak için 12 bin 500 euro verdikleri belirlenen 2 şüpheliyle birlikte, Meriç nehrini geçmeleri için yanlarına aldıkları malzemeler ele geçirildi.

H.A'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görev yaptığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Doç. Dr. olduğu ve 26 Temmuz tarihinde açığa alındığı belirlendi. Diğer şüpheli Şenel Özdemir'in de İstanbul Sancaktepe Anadolu Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni olduğu ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Ağustos tarihinde meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

H.A ve Ş.Ö, ifadelerinin alınması için Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.