Altan kardeşlere FETÖ gözaltısı

Taraf eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Mehmet Altan 14 Temmuz’da Nazlı Ilıcak’la çıktıkları bir TV programında darbeyi övmek ve FETÖ’cü darbe girişimine destek vermek suçlamasıyla dün gözaltına alındı

Kapatılan Taraf gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan, FETÖ/ PDY operasyonları kapsamında gözaltına alındı. İki kardeş, darbeyi övmekle suçlanıyor. Altan kardeşler, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ operasyonu kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Altan kardeşler, kapatılan Can Erzincan TV'deki "Özgür Düşünce" programında, tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak ile birlikte, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce ekrana çıkmıştı.



'YİNE YEŞİLLENDİ FINDIK DALLARI'

Programda Ilıcak'ın "Yine yeşillendi fındık dalları, bu umudun hiç sönmemesi lazım" ifadesine, Altan kardeşler destek vermiş ve FETÖ/PDY'yi öven ifadeler kullanmıştı. Terör örgütü FETÖ/PDY hakkında propaganda yapmakla suçlanan Altan kardeşler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü. Soruşturma kapsamında programdaki ifadeler nedeniyle Nazlı Ilıcak'ın da ifadesi alınacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında "Darbe ile ilgili övücü sözleri" nedeniyle soruşturma yürütülen Altan kardeşler, programda darbeyi övmüştü. Programda Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia eden Mehmet Altan, sözü döndürüp dolaştırıp darbeye getirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kast ederek "Onun ne zaman yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkaracağı belli değil" demişti.



"ERDOĞAN'I VURURLAR" DEMİŞTİ

Bir yazısında "Erdoğan'ı götürüp çöpün kenarında vururlar" ifadesini kullanarak darbe imasında bulunan Ahmet Altan ise "Sağlam zeminde değil. Türkiye'deki askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan o yolları teker teker açıyor" yorumunda bulunmuştu. İşte bu konuşmalardan ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar yönetimindeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından darbenin PR'ını (halkla ilişkiler faaliyetini) yaptıkları gerekçesiyle Mehmet ve Ahmet altan hakkında soruşturma başlatıldı. Programın video kaydı da delil kabul edildi.



BALYOZ KUMPASINDA DA SANIK

Ahmet Altan, Balyoz kumpası davasında da sanık... Altan hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından 20 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.



TV'DEN 'SUBLİMİNAL MESAJ VERME' SUÇLAMASI...

Darbe girişiminden önce 14 Temmuz'da FETÖ'nün kapatılan kanalı Can Erzincan TV'de katıldıkları programda darbe ile ilgili övücü sözleri sebebiyle haklarında soruşturma yürütülen Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin, bir kısım askerle birlikte iştirak halinde darbe suçuna karıştıkları öne sürüldü. Altan kardeşler hakkında FETÖ ile işbirliği ve yardım ile etki ajanlığı suçlaması da bulunuyor. Şüphelilerin, Can Erzincan TV'deki 14 Temmuz tarihli programda darbe çağrışımıyla subliminal (bilinç altına yönelik) mesaj veren söylemlerde bulundukları, hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettikleri, darbe girişiminden bir gün önce kamuoyu algısını şekillendirmeye çalıştıkları ifade edildi.